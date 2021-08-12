Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла призвал ООН созвать срочное заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации в стране.

«Представители и посланники стран региона, разведки и государств расширенной «тройки» (РФ, США, КНР, Пакистан) на встречах в Дохе четко дали понять, что афганская проблема не имеет военного решения, — сообщил Абдулла в четверг на своей странице в Twitter. — Они заявили, что не признают силовой захват власти какой-либо из сторон и настаивают на ускорении мирных переговоров». Абдулла отметил, что необходимо «срочно провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения текущих событий в Афганистане».

Во вторник в Дохе началась серия встреч по афганскому мирному урегулированию. Участники обсудили перспективы мирного урегулирования на фоне обострившейся ситуации в Афганистане, вызванной столкновениями правительственных сил и движения «Талибан». Делегацию Кабула возглавлял Абдулла. В заседании в Дохе приняли участие спецпредставители России, США, Китая и Пакистана. (ТАСС)