В Афганистане открывается посольство Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал Закон об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане (в городе Кабул).

Глава государства также подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Афганистане (в городе Кабул).

Кабинету министров поручено решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с деятельностью Посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Афганистан (Кабул), а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерство иностранных дел Азербайджана утвердит структуру и таблицу штата посольства.

| 2021-01-13T20:33:19+04:00 13 января 2021, 21:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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