В Афганистане не менее семи человек погибли при вооруженном нападении

По меньшей мере семь человек погибли в результате нападения группы вооруженных лиц в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Талиба Мангала.
По его словам, нападение произошло в округе Исмаилхил, все убитые были членами одной семьи.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство». Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.(РИА Новости)