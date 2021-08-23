В управлении гражданской авиации Афганистана объявили, что все вылеты и прилеты в аэропорту Кабула приостанавливаются. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Все рейсы в Международном аэропорту Хамид Карзай приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов», — уточнили в управлении гражданской авиации страны.

Как отмечается, подобные меры приняты с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани.

При этом пассажиров, планировавших улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, заранее оповестят о восстановлении авиасообщения.

Пассажирам объяснили, что авиационные власти Афганистана продолжают работать над тем, чтобы вновь выполнялись внутренние и международные рейсы.