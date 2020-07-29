В аэропорту Хитроу начнут тестировать пассажиров на коронавирус

Лондонский аэропорт Хитроу готовится запустить проект по тестированию пассажиров на коронавирус, чтобы спасти летний туристический сезон. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph в среду сообщил исполнительный директор крупнейшей британской воздушной гавани Джон Холланд-Кей.

По его словам, Хитроу через две недели в рабочем режиме может начать тестирование въезжающих в страну пассажиров на коронавирус. Стоимость одного теста составит £150. Если результат анализа будет отрицательным, то через 5 или 8 дней будет проведен повторный тест. Таким образом, при отсутствии коронавируса в организме человека, введенный правительством Соединенного Королевства двухнедельный карантин может быть сокращен вдвое. «Нам нужно найти способ, чтобы снова открыть страны из «красного списка». Тестирование — единственный возможный способ сделать это в отсутствие вакцины. Во многих странах из «красного списка» миллионы людей не болеют этой болезнью и не могут путешествовать. Это препятствует восстановлению экономики», — сказал Холланд-Кей.

Исполнительный директор Хитроу указал, что правительство «очень заинтересовано» в том, чтобы начать этот процесс. «Я думал, что потребуется больше времени <…>, но теперь я думаю, что мы можем двигаться быстро. Если мы сможем приступить в течение двух недель, то люди, путешествующие в Испанию сегодня, могут [пройти процедуру] на обратном пути», — добавил он.

25 июля британское министерство транспорта объявило о том, что заново вводится обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии коронавируса. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС, в том числе Испания. В отношении таких стран, как Россия, США, Китай, Иран, Португалия исключения еще не делались — по прибытии из этих стран под угрозой штрафа предписано провести две недели на карантине.