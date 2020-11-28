В аэропорту Буэнос-Айреса поставят статую Марадоны

Руководство компании Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), управляющей главным международным аэропортом Буэнос-Айреса, планирует установить на его территории статую легенды мирового футбола Диего Марадоны. Об этом написано в некрологе, который был опубликован от имени компании в местном издании La Nacion.

Отмечается, что владелец AA2000 Эдуардо Эрнекян несколько лет назад предлагал Марадоне установить его статую в аэропорту имени министра Пистарини, и бывший футболист одобрил эту идею.

25 ноября Марадона скончался на 61-м году жизни после сердечного приступа. За свою карьеру форвард становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА. (Газета.Ру)