В 52 школы назначены директора

Стали известны результаты очередного размещения по объявленному в июле 2019 года конкурсу по приему на должность директоров в государственные общеобразовательные учреждения.

Как сообщили в Министерстве образования, успешно прошедшие отбор еще 52 человека назначены на должности директоров. Таким образом, число добившихся успеха на конкурсе в 2019-2020 г. и назначенных на должность директоров достигло 433 человек.

Отметим, что прием на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений происходит централизованно в электронном порядке. Конкурс состоит из четырех этапов (прием электронных заявлений, экзамен, собеседование и распределение по вакантным местам).