Крупнейшие американские IT-компании Google, Apple, а также Microsoft решили полностью отказаться от паролей в 2023 году, об этом рассказывает новостной портал The Verge.

Сообщается, что корпорации переходят на более современные способы идентификации пользователей. Со следующего года для входа в свои учетные записи пользователи будут использовать аппаратные решения — специальные USB-носители или смартфон.

Такие устройства хранят уникальный криптографический токен passkey, который будет передаваться сайту или программе для идентификации пользователя. Владелец такого аппарата будет должен лишь ввести PIN-код, либо пройти биометрическое сканирование отпечатка пальца или лица.

По словам специалистов по информационной безопасности, такой способ в разы повышает уровень защиты пользовательских аккаунтов, так как токен passkey невозможно взломать.