«В 2021 году можно рассчитывать на завершение рецессии и переход Азербайджана к экономическому росту»

Этот год стал одним из самых сложных для экономики нашей страны за последнее время. Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов подвел в беседе с # экономические итоги уходящего года и поделился прогнозами на год грядущий.

– В этом году на нашу экономику оказали негативное влияние два основных фактора –пандемия коронавируса и падение цен на нефть. Насколько разрушительным оказалось их воздействие?

– 2020 год стал для мировой экономики переломным и для Азербайджана тоже, ведь наша страна встроена в эту систему, в большей степени она была интегрирована в нее энергетической составляющей. В течение двух десятилетий Азербайджан позиционировался как государство, которое является надежным устойчивым поставщиком энергоносителей. Падение цен на нефть сказалось на экономике нашей страны, и думаю, что будет сказываться и дальше.

Карантинные ограничения также повлияли на азербайджанскую экономику, но это влияние все же не так масштабно, как в некоторых странах региона и в целом мира. Азербайджан, с точки зрения устойчивости экономики, очень сильно зависит от сырьевого экспорта. И в этом контексте даже несмотря на падение цен на энергоносители, экспорт сырья – тот вид деятельности, который меньше подвержен влиянию спада деловой активности, нежели другие сферы, скажем, связанные с сектором услуг, перерабатывающей промышленности, когда люди должны массово выходить на работу. Что касается экспорта сырья, такого массового спроса на рабочую силу нет, и тот факт, что в нефтяной промышленности задействовано абсолютное меньшинство населения, в определенном смысле сыграл на руку нашей экономике.

Государство путем аккумулирования средств, получаемых от экспорта энергоносителей, имеет возможности для маневра, может на определенные периоды делать более строгие форматы карантина и перераспределять доходы в пользу тех слоев населения, которые работают в сферах, где действует ужесточенный карантин. Потому с точки зрения социальной политики возможности Азербайджана значительно больше, чем во многих странах мира. Это позволило в значительной степени уменьшить проблемы, связанные с локдауном.

– То есть, несмотря на сложности, отечественная экономика продемонстрировала устойчивость?

– Да, в целом, устойчивость сохраняется благодаря экономическому потенциалу. Надо отметить и общественно-политическую стабильность в стране, социальную стабильность, которые очень важны для того чтобы на экономическом направлении тоже были стабильность и спокойствие. Без этого планировать развитие экономики не представляется возможным. Социальное направление было в приоритете государства – социальные выплаты, льготы малому и среднему бизнесу, освобождение от целого набора налоговых сборов. Отрадно, что государство не оставило бизнес наедине со своими проблемами, а поддержка бизнеса в конечном счете это и социальная политика. Поддерживая граждан, государство поддерживает покупательную способность в стране и уровень доходов населения.

– В 2020 году произошло событие, которого мы ждали около тридцати лет – освобождение оккупированных Арменией территорий. Как возврат земель отразится на нашей экономике?

– Освобождение территорий стало стимулом для развития экономики, и уже по проекту бюджета на 2021 год видно, что предусмотрено более 2 млрд манатов капиталовложений. Думаю, что эти цифры будут меняться в сторону увеличения в следующем году. Надо иметь в виду, что это только государственные капиталовложения, однако будут еще и частные инвестиции. Экономика без инвестиций не может развиваться, и реализация крупномасштабных инвестиционных проектов по восстановлению культурных и исторических памятников, инфраструктуры — это те направления, которые позволят поддерживать объем экономики в целом.

– Чего ждать от следующего года нашей стране?

– В 2021 году мы можем рассчитывать на то, что рецессия будет завершена, и мы перейдем к экономическому росту. Перспективы развития экономики Азербайджана в следующем году в более благополучном позитивном формате имеются, но вместе с тем не надо сбрасывать со счетов имеющиеся проблемы, и некоторые из них имеют двойственное направление. Во-первых, это внешний экономический шок, риск которого очень высок, потому что мировая экономика катится вниз. Те страны, которые находятся на периферии мировой долларовоцентричной системы, будут испытывать от этого проблемы, в том числе Азербайджан. Центр мировой экономики оттягивает средства с периферии, бегство капитала наблюдается и по нашему региону. Ажиотаж, который наблюдался на валютном рынке весной этого года, был не случаен, и если посмотреть платежный баланс Азербайджана, то мы увидим, что у нас утечка капитала даже в условиях ограничений достаточно существенная.

– Сейчас много говорится о возможной девальвации маната в 2021 году. Насколько, по-вашему, велика такая вероятность?

– Если будет адекватная макроэкономическая политика, то стабильности курса национальной валюты в течение ближайшего времени ничего не угрожает. Наши золотовалютные резервы многократно превышают объем денежной базы в стране, и в этих условиях сложно провести такую неадекватную политику, которая бы привела к девальвации. При разумном подходе, в частности в области денежно-кредитной политики, девальвации можно избежать в ближнесрочной перспективе. Но есть еще один момент: мы каждый раз стоим перед дилеммой. Азербайджану, конечно, нужно постараться избежать девальвации, потому что стабильность курса национальной валюты, тем более в условиях импортозависимости, критически важна. Однако с другой стороны, у наших основных внешнеторговых партнеров по ненефтяному сектору, то есть у России, Турции, Грузии, Ирана происходят серьезные девальвационные процессы, и в условиях, когда они девальвируют свои валюты, наш товаропроизводитель на экспортном рынке испытывает серьезные трудности. Это надо иметь в виду.

– Какие шаги необходимо предпринять в таких условиях?

– Выходом из положения может стать только опережающий характер инвестиций внутри страны, реализация политики импортозамещения, максимально нужно ослабить зависимость от импорта прежде всего по потребительским товарам. Даже по тем товарам, которые производим под брендом Made in Azerbaijan, значительную часть составляет импорт–это и упаковка, и соответствующие компоненты, которые используются в производстве. Нужно серьезно инвестировать в реальный сектор экономики, чтобы меньше зависели от импорта и от внешних факторов.

В целом следующий год, по моим прогнозам, будет очень сложным, но Азербайджан имеет возможности перейти на рост, так как у него есть потенциал по всем факторам воспроизводства. У нас есть трудовые ресурсы, благоприятная демографическая ситуация. Следующий компонент воспроизводства — природные ресурсы. Мы на 80% экспортируем свои природные ресурсы в форме сырья, то есть у нас есть огромный потенциал для переработки внутри страны. Еще один фактор – капитал. На сегодняшний день загрузка производственных мощностей в районе 50%, значит, мы можем увеличить производство в 2 раза на уже имеющихся производственных мощностях. Плюс интеллектуальный потенциал в стране позволяет увеличивать нагрузку на экономику, увеличивать производство. Никаких объективных ограничений для экономического роста нет.

– Удастся ли найти рынки сбыта при увеличении производства?

– Во-первых, на 3-4 млрд долларов у нас есть потенциал импортозамещения. Мы импортируем практически все – начиная c жевательной резинки и заканчивая бытовой техникой. Кроме того, нужна региональная экономическая интеграция, укрепление связей с постсоветскими странами, Турцией, Ираном. Благодаря ей наши товары смогут найти новые рынки сбыта. Без этого в долгосрочном формате ни одна страна региона не сможет устоять. Данные направления должны быть взяты за основу макроэкономической политики, однако для всего этого нужна реформация кредитно-денежной политики.

Это то, что нужно сделать, чтобы в 2021 году мы получили бы позитивный стимул, позитивный перелом в экономике, чтобы она перешла к устойчивому и опережающему экономическому росту. Глава государства Ильхам Алиев поставил задачу добиться тех темпов экономического роста, которые бы превышали общемировые, но для этого нужна соответствующая макроэкономическая политика управления.