В 2020 году увеличится размер субсидий для пчеловодов

В 2019 году 19 807 пчеловодам в Азербайджане выделены субсидии в размере 4,3 млн манатов на содержание 426 533 пчелиных семей. Сумма увеличится в 2020 году.

Об этом сообщила глава департамента организации животноводства и мониторинга Министерства сельского хозяйства Эсмира Лятифова.

По ее словам, в прошлом году в стране было произведено 5000 тонн меда, что на 64% больше показателя годом ранее: «Это количество способно удовлетворить внутренний спрос. Наша цель – экспорт за рубеж под единым брендом. Тем не менее, некоторые отечественные компании уже экспортируют мед.(report)