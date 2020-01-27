В 2020 году увеличится размер субсидий для пчеловодов

В 2019 году 19 807 пчеловодам в Азербайджане выделены субсидии в размере 4,3 млн манатов на содержание 426 533 пчелиных семей. Сумма увеличится в 2020 году.

Об этом сообщила глава департамента организации животноводства и мониторинга Министерства сельского хозяйства Эсмира Лятифова.

По ее словам, в прошлом году в стране было произведено 5000 тонн меда, что на 64% больше показателя годом ранее: «Это количество способно удовлетворить внутренний спрос. Наша цель – экспорт за рубеж под единым брендом. Тем не менее, некоторые отечественные компании уже экспортируют мед.(report)

| 2020-01-27T19:39:46+00:00 27 января 2020, 21:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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