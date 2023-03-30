В марте 1918 года армянские вооруженные формирования разрушили 32 села Иреванского уезда Иреванской губернии, 84 села Эчмиадзинского уезда, 7 Новобаязетского уезда и 75 уезда Сурмели – в целом 198 сел в этих уездах подверглись геноциду, были депортированы 135 тысяч азербайджанцев.

Как передает АПА, об этом говорится в распространенной Генеральной прокуратурой информации о возбуждении уголовного дела по фактам массовых депортаций, преследований и геноцида азербайджанцев.

Было отмечено, что с той же преступной целью в 1948-1953 годах более 150 тысяч азербайджанцев были массово и насильственно выселены из родных мест на территории Армянской ССР, тысячи людей, в том числе старики и младенцы, погибли, не выдержав тяжелых условий переселения, резких климатических изменений, физических потрясений и мучений.

Кроме того, в течение 1988-1992 годов отмеченные преступления планомерно продолжались, более 250 тысяч азербайджанцев из 185 населенных пунктов Западного Азербайджана были депортированы, подвергнуты преследованиям, насильственному выселению с родных земель со стороны правительства Армении, комитетов «Карабах» и «Крунк», 216 азербайджанцев были убиты с особой жестокостью армянскими вооруженными формированиями.