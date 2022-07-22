В течение первого полугодия 2022 года 91 сотрудник был отстранен от прохождения службы в органах юстиции.

Как передает #, об этом стало известно на совещании в Главном управлении Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Было отмечено, что в результате прозрачной и эффективной деятельности конкурсной комиссии по приему на работу в органы юстиции, своевременного комплектования вакантных должностей в пенитенциарную службу было принято 30 человек среднего начальствующего состава, 74 человека младшего начальствующего состава и 17 человек гражданского персонала.