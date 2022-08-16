«В этом году для поступления в высшие учебные заведения выделено 51 881 плановое место».

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции в связи с началом выбора специальностей в вузы.

По ее словам, число выпускников средних учебных заведений в этом году составляет 92 699 человек: «В прошлом году их было 83 029 человек, то есть на 9 670 человек больше. В прошлом году было выделено 49 998 плановых мест, на 2 546 мест меньше чем сейчас. 23 627 из выделенных плановых мест — это госзаказ».