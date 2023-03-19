В связи с тем, что в условиях изменения климата и ограниченности водных ресурсов наблюдается критическое сокращение объемов воды, поступающей из притоков других рек в нижнее течение Куры, увеличен сброс воды из Мингячевирского водохранилища в реку Кура, Верхне-Карабахский и Верхне-Ширванский каналы.

Об этом Report сообщили в ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

Согласно информации, с 17 марта из Мингячевирского водохранилища обеспечивается сброс 160 кубометров воды в секунду в Куру, 80 кубометров — в Верхне-Карабахский канал и 50 кубометров — в Верхне-Ширванский канал: «Отмеченный расход воды нехарактерен для марта, то есть слишком высок. В соответствующем периоде прошлого года из Мингячевирского водохранилища в реку Кура сбрасывалось 90 кубометров воды в секунду, в Верхне-Карабахский канал — 70 кубометров, в Верхне-Ширванский канал — 45 кубометров воды».

Отмечается, что в связи с напряженной ситуацией в области водных ресурсов, водопользователи должны принимать ряд необходимых мер для экономного использования воды, включая использование водосберегающих методов полива, отказ от полива методом затопления, соблюдение графиков полива и лимитов водопотребления.