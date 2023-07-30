Утверждения против Азербайджана со стороны Министерства иностранных дел Армении касательно лица по имени Вагиф Хачатрян совершенно беспочвенны.

Об этом говорится в комментарии азербайджанского МИД относительно заявления армянского внешнеполитического ведомства об аресте В.Хачатряна.

Подчеркивается, что МИД РА продолжает заниматься политическими манипуляциями с целью отвлечения внимания международной общественности и уклонения от своих обязательств на фоне ареста 29 июля Государственной пограничной службой Азербайджана на КПП «Лачын» лица по имени Вагиф Хачатрян, пытавшегося выехать в Армению на транспорте Международного еомитета Красного Креста (МККК).

«Как и отмечалось в информации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Вагиф Черкезович Хачатрян в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года учинил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, 358 изгнаны. По уголовному делу, возбужденному в связи с указанной массовой резней, было принято решение о привлечении В.Хачатряна к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (Геноцид) и 107 (Депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса АР, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, и он был задержан на пункте пропуска 29 июля по пути в Армению в рамках именно этого уголовного дела», — говорится в сообщении.

Учитывая то, что В.Хачатрян направлялся в Армению в медицинских целях, он был помещен в медучреждение в городе Баку, было обеспечено оказание ему необходимой медицинской помощи, созданы соответствующие условия для посещения представителями МККК, говорится в комментарии.

«Все эти шаги, предпринятые Азербайджаном, были реализованы в рамках международного права и законодательства АР.

Как и подтвердили в МККК, с декабря прошлого года при посредничестве комитета были созданы условия для вывоза и возвращения в Армению с территории Азербайджана в медицинских целях около 700 лиц армянского происхождения, и против них не было применено никаких незаконных действий. В связи с этим утверждение Министерства иностранных дел Армении об угрозе людям, проходящим через пограничный пункт, полная ложь и направлено лишь на сеяние тревоги среди жителей РА.

Что касается выдвинутого Арменией обвинения в нарушении азербайджанской стороной международного гуманитарного права при аресте указанного лица, мы хотели бы напомнить, что в Международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников. В целом, заявления о международном гуманитарном праве Армении, совершившей в течение 30 лет грабежи и массовые убийства гражданского населения в Ходжалы, Малыбейли, Гушчулар, Агдабане, Баллыгая, Башлыбеле и других городах и населенных пунктах, неуместны.

Армянская сторона, вместо того, чтобы защищать и скрывать деяния лиц, ответственных за совершение в период почти 30-летней оккупации преступлений против человечности и массовых убийств, включая геноцид азербайджанцев, должна поддержать дело о привлечении их к уголовной ответственности. Тот факт, что Армения проводит клеветническую кампанию по поводу деятельности, проводимой Азербайджаном в этом направлении, является ничем иным, как поддержкой и оправданием этой страной военных преступлений.

За последние 30 лет азербайджанская сторона неоднократно публично заявляла о возбуждении соответствующих уголовных дел в отношении лиц, совершивших военные преступления на территории нашей страны, объявляла их в международный розыск и в рамках следственных мероприятий, в соответствии с законодательством страны и международной практикой продолжит мероприятия по привлечению их к ответственности», — отмечается в сообщении.