По данным Федерального ведомства по радиационной защите (BfS) Германии, несмотря на продолжающиеся бои вблизи украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), утечки радиации или ее проникновения на территорию ФРГ не зафиксировано. «Нет никаких признаков того, что в Украине могли быть высвобождены радиоактивные вещества», — сообщило ведомство изданиям медиагруппы Funke во вторник, 9 августа.

«BfS не видит острой опасности выброса радиоактивных веществ, но разделяет озабоченность в связи с необходимостью постоянной безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, — говорится в сообщении. — Ведомство регулярно измеряет естественный радиационный фон в Германии. — Если измеренный уровень радиоактивности в двух соседних точках измерения превысит определенный порог, автоматически сработает уведомление.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных, но обслуживается украинским персоналом. В минувшие выходные территория станции дважды подверглась обстрелам. Россия обвиняет в атаках Украину. В Киеве заявляют, что обстрел ведут российские войска. (DW)