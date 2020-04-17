Установлена температура гибели COVID-19

Французские ученые из Университета Прованса выяснили, что коронавирус погибает при температуре в 92℃ в течение 15 минут. Об этом сообщает bioRxiv.

Для эксперимента исследователи нагревали COVID-19 до 60℃ в течение часа. После такого воздействия некоторые штаммы вируса все еще могли размножаться.

Отмечается, что 60-минутный нагрев до 60℃ является стандартным протоколом для дезинфекции в большинстве лабораторий, где проходят исследования анализов пациентов.

В ходе исследования ученые поместили штамм коронавируса в две пробирки – стерильную и с биоматериалом. Выяснилось, что после стандартной процедуры нагрева штаммы дезактивируются только в чистой среде.

Вирус в пробирке с биоматериалом удалось уничтожить только при нагреве в 15 минут при температуре 92℃.

Ученые предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для образцов с низкой вирусной нагрузкой, но для образцов с высоким содержанием вируса этого может быть недостаточно.(Газета.Ru)