Ущерб экономике Пакистана в результате наводнений может составить в 10-12,5 млрд долларов.

Местные СМИ подчеркивают, что 37 процентов населения 118 регионов страны под воздействием стихии оказалось за чертой бедности.

Отмечается, что власти Пакистана, нацеленные на экономический рост в размере 5 процентов в текущем финансовом году, снизят этот показатель до 2 процентов.

Предполагается, что темпы роста в сельском хозяйстве будут снижены до 1,8 процента, а в сфере услуг — до 2 процентов. (Агентство Анадолу)