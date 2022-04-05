На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включают запрет на закупки российского угля, закрытие портов ЕС для российских судов, а также дальнейшие ограничения на торговлю с РФ. «Россия ведет жестокую, безжалостную войну, в том числе против гражданского населения Украины. В этот критический момент мы должны оказать максимальное давление», — написала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter во вторник, 5 апреля, анонсируя пятый пакет санкций Евросоюза.

По словам фон дер Ляйен, этот пакет санкций предусматривает запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год и полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ, второй по величине банк РФ. Кроме того, Евросоюз намерен запретить российским судам заходить в порты ЕС и въезжать российским и белорусским грузоперевозчикам, а также запретить экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Кроме того, ЕС работает над введением дополнительных санкций в отношении России, которые в том числе коснутся импорта нефти, указала глава Еврокомиссии. (DW)