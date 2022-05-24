Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за использование изъятых российских средств для восстановления Украины. Необходимо использовать для этого все возможности, в том числе, замороженные российские активы, заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного разрушительной военной агрессией президента РФ Владимира Путина, и создание для Украины будущего в соответствии с представлениями ее граждан, а целью мирового сообщества должно быть поражение России, подчеркнула фон дер Ляйен.

«Украина должна победить в этой войне. А путинская агрессия должна обернуться стратегическим провалом», — заявила она. Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС сделает все возможное, чтобы помочь Украине выстоять и вновь самостоятельно принимать решения о своем будущем. Кроме того, Украина является частью «европейской семьи», и война против этой страны является решающим моментом для всех демократий мира, добавила она. (DW)