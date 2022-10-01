Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным партнером Европы.
Как сообщает АПА, об этом Президент Европейской комиссии заявила во время выступления на церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария в Софии.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот интерконнектор обладает потенциалом для поставок газа для всей Болгарии: «В очень трудное время это отличная новость. Как в Болгарии, так и в других регионах Европы люди ощущают последствия войны России, но подобными проектами Европа будет обеспечена газом на зиму. Европа очень много работала в этом направлении, предприняла важные шаги, особенно в последние месяцы: замена российского газа альтернативными источниками газа, то есть более надежными источниками, партнерами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится здесь, я посетила вашу страну с этой целью в июле. Наши друзья и другие партнеры, такие как Норвегия, США, Алжир, помогают нам в это трудное время».