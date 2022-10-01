Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным партнером Европы.

Как сообщает АПА, об этом Президент Европейской комиссии заявила во время выступления на церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария в Софии.

Урсула фон дер Ляйен сказала, что проект интерконнектора между Болгарией и Грецией находился на столе более 10 лет. Обсуждения, связанные с этим проектом, начались в 2009 году: «В то время Болгария серьезно пострадала от решения «Газпрома», потому что «Газпром» отказался от экспорта газа через украинскую территорию. Реализация этого проекта заняла время, но мы были полны решимости. Этот проект требовал терпения. Сегодня я поздравляю правительства Болгарии и Греции с запуском этого проекта».

Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот интерконнектор обладает потенциалом для поставок газа для всей Болгарии: «В очень трудное время это отличная новость. Как в Болгарии, так и в других регионах Европы люди ощущают последствия войны России, но подобными проектами Европа будет обеспечена газом на зиму. Европа очень много работала в этом направлении, предприняла важные шаги, особенно в последние месяцы: замена российского газа альтернативными источниками газа, то есть более надежными источниками, партнерами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится здесь, я посетила вашу страну с этой целью в июле. Наши друзья и другие партнеры, такие как Норвегия, США, Алжир, помогают нам в это трудное время».