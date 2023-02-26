Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине 2023 года. Об этом сообщил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун, передает газета Global Times.

По его словам, подготовка к визиту двух высших должностных лиц ЕС идет полным ходом, и ожидается, что в ближайшее время начнутся «очень частые взаимные визиты на высоком уровне» между ЕС и Китаем.

Фу Цун заявил, что «очень оптимистичен» в отношении восстановления отношений между Китаем и ЕС. Он отметил, что Пекин не полностью согласен с некоторыми позициями ЕС по украинскому вопросу, но не хочет, чтобы этот вопрос повлиял на развитие отношений между Китаем и Европой.

Посол подчеркнул, что ЕС следует избегать излишней эмоциональности в решении украинского вопроса. «У людей могут быть желания, но они должны смотреть правде в глаза. В противном случае эта война затянется», — сказал он. (Газета.Ру)