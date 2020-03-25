Урок истории неучам из армянского МИД

МИД Армении стал нечто сродни центру лжеисторических исследований, взявший на себя функцию оправдания систематического уничтожения азербайджанцев, периодически происходивших в прошлом столетии. Так, 24 марта МИД Армении распространил заявление, в котором отмечается, что «уничтожение крупного экономического, духовного и культурного центра Шуши – злодеяние, совершенное с беспрецедентной жестокостью».

Речь идет о подавлении в марте 1920 года армянского мятежа в Шуше со стороны азербайджанского генерал-губернатора Хосров бека Султанова. МИД Армении, не будучи последовательным в рассмотрении вопроса армяно-азербайджанского противостояния, отрывочно рассматривает этот процесс. Хотя истоки этого противостояния нужно начинать рассматривать с 1905 года. В том году тоже в Шуше произошла резня азербайджанцев. В докладе прокурора Елизаветпольского окружного суда А.А.Скульского в Министерство юстиции об итогах резни 1905 года отмечается, что потерпевшей стороной в Шуше являются азербайджанцы и что армяне были лучше подготовлены и организованы: у них имелись отряды с начальниками, трубачами и даже сёстрами милосердия.

Далее идут мартовские события 1918 года, когда в Баку были уничтожены мирные азербайджанцы. Позднее эти события произойдут в Губе, Шамахы, Сальяне, Кюрдамире и др. городах. В Нахчыване, Шаруре и Зангезуре летом 1918 года массовое уничтожение азербайджанского населения совершил дезертир из турецкой армии, когда-то помилованный за дезертирство турками и отпущенный с отрезанным ухом, Андраник Озанян.

Неспокойно было и в Карабахе. 6 мая 1919 года в донесении дипломатического представителя республики Армения в Грузии сообщалось, что генерал В.Томсон на основе рапортов генерала Д. Шательворта и майора Монк-Мэссона о положении в Карабахе пришел к выводу, что правопорядок в регионе нарушается благодаря агрессивной политике представителя правительства Армении А.Шахмазяна, который, называя себя генерал-губернатором Карабаха, внушал армянскому населению неподчинение властям Азербайджана. В мае 1919 года А.Шахмазян, а позже и другой представитель Армении М.Арзуманов, покинули Карабах.

В тот же период в Шуше при посредничестве самого непримиримого по отношению к Азербайджанскому правительству члена Армянского Национального совета Арзуманова получали из Армении тайные поручения, помощь, оружие, боеприпасы и т.д. В результате, 4 июня 1919 года совершенно неожиданно армяне под руководством Арзуманова нападают на азербайджанских солдат и убивают троих. На следующий день после такой выходки армян мусульмане сельского общества Халфали нападают на армянское село Гейбали, разоряют его и убивают часть жителей. Для расследования этого дела Азербайджанский парламент создает особую совместную комиссию из азербайджанских и армянских депутатов. Результаты этого расследования подробно и напряженно обсуждаются на нескольких заседаниях парламента. А в ночь с 22 на 23 марта, во время празднования Новруза, армянские вооружённые отряды атакуют азербайджанские гарнизоны в Шуше, Аскеране и Ханкенди, пытаясь застать азербайджанцев врасплох. По плану предполагалось нанести одновременный удар в трёх стратегических пунктах.

Вот что пишет армянский историк Аракел Григорьевич Бабаханян, более известный как Лео. «А палачом Шуши становится приснопамятный дашнакцакан Арсен Микаелян. Исполненный дерзостью преступника этот человек с группой из 60 человек вторгается в Шуши в день Новруза, когда турки (армяне называют азербайджанцев также турками – ред.) были заняты своим праздником. Проведя ночь в каком-то доме за выпивкой, утром они оправляются брать военную часть и открывают огонь. Турецкие солдаты выбегают, завязывается бой, и наши храбрецы ретируются, спасая свои никчемные головы и оставив народ на произвол мусаватистских аскеров, турецкой банды и двух их вождей-врачей – Султанова и Мехмандарова», — отмечает этот уроженец Шуши.

По рассказу участника событий Мешади Абушбека Новрузова, 22 марта влиятельные представители армянской общины во главе с городским головой Герасимом Мелик-Шахназаровым выступили на праздничном собрании, где заявили о необходимости мирного сосуществования двух народов.

Днём 22 марта женщинами-армянками были зарезаны несколько офицеров. Hаходившийся в казармах гарнизон численностью около 200 человек был окружён армянскими отрядами. Hочью по мусульманской части Шуши был открыт оружейный огонь, азербайджанцы открыли ответный огонь по армянской части города. Утром азербайджанцы перешли в наступление. Hачалось паническое бегство армянского населения. Большинство армян бежало в близлежащие сёла, а остальные были взяты в плен или убиты.

Заметив пламя горящих домов, дашнаки напали на военный госпиталь азербайджанской армии в Ханкенди и перебили находившихся в нём больных солдат. По распоряжению губернатора Султанова, все пленные были размещены под охраной солдат по отдельным домам, а влиятельные лица из армян, в том числе и епископ, в целях их личной безопасности были размещены в Шушинской тюрьме. Однако, разгневанные убийством своих офицеров солдаты гарнизона, нарушив приказ губернатора, ворвались в тюрьму и убили находившихся там армян.

Как видно из вышеприведенных источников, виновником резни в Шуше стали именно армяне, попытавшиеся спровоцировать мятеж. Игнорируя этот факт, МИД Армении утверждает, что виновником этих событий является Азербайджан. Умиляет также «знание» биографии Хосров бека Султанова со стороны МИД Армении. К их сведению, Х.Султанов не принимал активное участие в годы Второй мировой войны в создании азербайджанского легиона в составе нацистских войск. Возможно, неучи в МИД Армении перепутали Султанова со своим национальным героем Гарегином Нжде, уничтожавшим в 1920-1921 годах жителей азербайджанских сел Зангезура, а после помогавшему гитлеровской Германии воевать против СССР. В любом случае, безапелляционные заявления и выпады МИД Армении говорят о том, что вместо профессиональных дипломатов в этом ведомстве оказались неучи. Как говорил Владимир Маяковский — С подобным неучем нам и разговаривать не о чем…