Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Около двух месяцев политик находился в больнице с коронавирусом, у него были серьезно поражены легкие, Жириновского вводили в кому.

Владимир Жириновский родился в Казахстане в 1946 году. В начале 1990-х он отвечал, что «его мать — русская, а отец — юрист». Глава ЛДПР не знал своего отца — тот в 1949 году репатриировался в Израиль.

Активная политическая деятельность юриста Жириновского началась в 1980-х годах, как тогда было модно говорить, «на волне Перестройки». Близкий поначалу к демократам, он основал собственную партию, ЛДПСС, переименованную впоследствии в ЛДПР. В 1991 году либеральный демократ Жириновский поддержал ГКЧП. После подписания Беловежских соглашений Владимир Жириновский назвал подписантов уголовниками.

Жириновский участвовал во всех президентских кампаниях в России, кроме выборов-2004. И стабильно занимал третье место.

Жириновский был известен эпатажным стилем и резкими, в том числе, националистическими высказываниями. К концу двухтысячных годов она превратилась в безоговорочного союзника Кремля.

Жириновский учился в Институте восточных языков МГУ, где изучал турецкий язык и литературу. Его однокурсники предполагали, что там он быть завербован КГБ, рассказывало издание «Проект». В 1969 году был направлен на стажировку в Турцию но был там арестован, как утверждает он сам, за торговлю значками с Лениным.

Арест разрушил его шансы на дипломатическую карьеру, будущий политик занялся изучением юриспруденции. Согласно официальной биографии, он стажировался в Гостелерадио, Госкомитете по внешним экономическим связям СССР, в Советском комитете защиты мира, был сотрудником деканата по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения, а позже перешел на работу в Инюрколлегию министерства юстиции СССР — все эти работы в советских реалиях могли означать тесное знакомство со спецслужбами.