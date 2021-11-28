Дизайнер, основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщили его близкие в официальном аккаунте в Instagram.

«Несмотря на все трудности, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии — открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне. Он часто говорил: «Все, что я делаю, это для 17-летней версии себя», глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения», — сообщается в публикации.

Последние годы Абло боролся с сердечной ангиосаркомой, которую врачи диагностировали в 2019 году. Сам Абло принял решение не афишировать свою болезнь. (Gazeta.ru)