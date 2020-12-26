Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк

Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает  РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР).

«Умер от старости, остановилось сердце», — пояснили в пресс-службе.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах перешел на сторону Советского Союза и начал сотрудничать с КГБ. После разоблачения в Великобритании его приговорили к 42 годам тюремного заключения, он бежал из тюрьмы.

В 2007 году был удостоен ордена Дружбы.

| 2020-12-26T13:33:01+04:00 26 декабря 2020, 14:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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