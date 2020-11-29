Умер Дейв Проуз – создатель образа Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Дейв Проуз, британский актер, создавший зловещий образ Дарта Вейдера в сериале «Звездные войны», скончался. Об этом сообщил в воскресенье его агент Томас Боуингтон.

«С глубоким прискорбием мы должны сообщить, что наш клиент Дейв Проуз скончался вчера утром в возрасте восьмидесяти пяти лет», – написал Боуингтон в Фейсбуке.

Боуингтон сказал, что «смерть Проуза стала «поистине… душераздирающей утратой для нас и для миллионов его поклонников во всем мире».

Актер, отличавшийся редкими физическими данными, развитыми благодаря тренировкам в области бодибилдинга, Проуз создал яркий зрительный образ отрицательного героя в первой трилогии «Звездных войн».

Бристольский акцент актера побудил создателей фильма обратиться к Джеймсу Эрлу Джонсу для озвучивания этой роли.

Проуз сохранил, тем не менее, привязанность к созданному им образу; однажды он назвал своего персонажа «величайшим злодеем всех времен на большом экране». (Голос Америки)