Глава Луганской области Украины Сергей Гайдай в своем телеграм-канале заявил об освобождении города Белогоровки Луганской области.

«Луганская Белогоровка зачищена и полностью под контролем ЗСУ», — написал Гайдай.

Генштаб ВСУ и российское военное командование о потери контроля над Белогоровкой не сообщали.

Белогоровка находится на границе Луганской области, в 15 километрах от Лисичанска и Северодонецка. «Нам всем надо запастись терпением в предчувствии масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет более тяжелым, чем в Харьковской области. За каждый сантиментр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что «парадом» не зайдем», — написал глава области.