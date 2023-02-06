Министерство внутренних дел Украины запретило министрам использовать вертолеты до окончания расследования обстоятельств авиакатастрофы в Киевской области, в результате которой погиб глава МВД Денис Монастырский. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает РИА Новости.

«Мы запретили передвигаться руководителям на вертолетах — только автомобильным транспортом, пока мы не завершим расследование и точно не узнаем причины катастрофы», — сказал Клименко.

В данный момент идет проверка вертолетов Airbus 225, на одном из которых разбился Монастырский, отметил он.

Исполняющий обязанности главы МВД подчеркнул, что специалисты проверяют все вертолеты из системы министерства. По его словам, этот процесс затянется на месяц или на два, пока совместно с иностранными экспертами не будет доказана безопасность этих летательных аппаратов.