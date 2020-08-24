Украинский политолог: «По большому счету, мы ведем борьбу за независимость уже 300 лет»

Интервью # с директором Центра ближневосточных исследований, украинским политологом Игорем Семиволосом.

— Как известно, 24 августа 1991 года депутаты Верховного Совета УССР приняли Акт провозглашения независимости Украины. Почему нынешняя Украина не провозгласила себя правопреемницей УНР, независимость которой была провозглашена в 1918 году?

— Такие романтические представления действительно существовали в конце 80-годов прошлого столетия. Формировались они в основном под влиянием национальных движений тогдашних Прибалтийских республик. Помню, в 1990 году была даже акция по восстановлению гражданства Украинской Народной Республики (УНР), но она скорее была мобилизационным механизмом, чем реальной попыткой апелляции к периоду украинской революции и войны с Советской Россией 1917-1921 годов. Автор акта о независимости Украины Левко Лукьяненко вспоминает, что вначале в тексте было «возрождение независимости», но из соображений рациональности фразу заменили на «провозглашение». Важно было не допустить долгого обсуждения, при котором доминирующая в парламенте, но перепуганная событиями в Москве, фракция коммунистов отойдет от страха и начнет вредить.

— Понимали ли граждане Украины в 1991 году, каким они хотят видеть свое независимое, суверенное государство?

— Какая-то значительная часть понимала, еще большая часть нет. На момент провозглашения независимости были очевидны несколько тезисов: СССР — как союзное государство перестало существовать, советская система находилась в глубокой коме, а социалистическая экономика в глубоком пике; Коммунистическая партия также находилась в глубоком идеологическом кризисе и не могла предложить ничего, кроме русского великодержавного национализма. В этих условиях даже местные коммунистические элиты стремились спастись, стараясь как можно дальше отплыть от тонущего «советского Титаника». Другими словами, сложилась уникальная ситуация, в которой стал возможен относительно мирный распад Советского Союза.

-Прекрасно помню, что вначале 90-ых Украину сравнивали с Францией, пророча ей такой же высокий уровень развития. Почему не удалось всего этого достичь?

— Да, такие агитационные листовки были. Я думаю, причин, по которым Украина оказалась в глубоком экономическом кризисе вскоре после провозглашения независимости, несколько. Это и морально устаревшее оборудование и технологии, способные сносно функционировать в условиях плановой экономики, но абсолютно неэффективные в условиях рынка. Это и резкий обрыв экономических связей – большая часть украинских предприятий работала на общесоюзный рынок, и их продукция оказалась невостребованной. Кроме того, это и компрадорский характер украинских элит, нацеленных на максимальную эксплуатацию ресурсов в расчете что «умирающая корова социализма даст им молока». Последняя цитата — часть тоста, подтянутого в тесном кругу президента Кравчука. Ну и последняя причина — патерналистский характер большинства украинского населения того периода.

— Кого из президентов Украины Вы считаете наиболее успешным главой государства, кто оставил в ее истории самый яркий след?

— Я бы отметил президентов в такой последовательности: на первом месте однозначно я ставлю Петра Порошенко. Он получил страну в самый сложный период ее истории, и ему удалось не только остановить российскую агрессию, но и в короткий срок восстановить развитие и обеспечить функционирование институтов государства. Армия, мова (язык), вера — три краеугольных камня украинской идентичности, получившие максимальное развитие в период его президентства. На втором месте – Виктор Ющенко. Он заложил фундамент украинского духа, уделив огромное и крайне важное внимание трагическим, но, одновременно, героическим страницам украинской истории – таким, как голодомор 32-33 годов. На третьем месте — Леонид Кучма. Я принимал активное участие в акциях «Украина без Кучмы» и считаю, что к началу 2000 годов тогдашний президент исчерпал свой потенциал, и его справедливо считают создателем олигархической системы, но его вклад в создание институтов государства достаточно большой. На четвертом – Леонид Кравчук. Ему хватило ума действовать здраво во времена провозглашения независимости. На пятом — нынешний президент. Пока. Януковича — президентом не считаю.

— Согласны ли Вы с тем, что реальная борьба за независимость Украины началась после вторжения России в Крым и в Донбасс?

— Я бы сказал, что тогда началась активная фаза борьбы. По большому же счету, мы ведем эту борьбу уже 300 лет.

— Какими Вам видятся перспективы Украины, какой она будет еще через 29 лет с момента обретения независимости?

— Сложный вопрос. Однозначно она будет другой, хотя бы потому, что все поколения, жившие при СССР и являющиеся носителями советской идентичности, уйдут с политической сцены. Надеюсь, наша страна будет соборной, суверенной и в международно признанных границах. Если посмотреть ретроспективно на прошедшие 29 лет, то захватывает дух от изменений. Поэтому я оптимист. Я верю в лучшее будущее и Украины, и Азербайджана и, даже России, которая, возможно, перестанет быть империей.