Украинский миллиардер Ринат Ахметов выведет свою инвестиционную компанию SCM из медийного бизнеса. Его «Медиа Группа Украина» передаст лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ государству и прекратит работу онлайн-СМИ.

Ахметов связал свое решение с украинским законодательством, нацеленным на борьбу с олигархами. Из-за войны он не смог продать медиаактивы за полгода, отведенных законом.

«Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом», — подчеркнул Ахметов.