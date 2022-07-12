Украинский миллиардер Ринат Ахметов выведет свою инвестиционную компанию SCM из медийного бизнеса. Его «Медиа Группа Украина» передаст лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ государству и прекратит работу онлайн-СМИ.
Ахметов связал свое решение с украинским законодательством, нацеленным на борьбу с олигархами. Из-за войны он не смог продать медиаактивы за полгода, отведенных законом.
«Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом», — подчеркнул Ахметов.
В холдинг «Медиа Группа Украина» входят телеканалы «Украина» и «Украина 24», НЛО TV, «Футбол 1/2/3», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, онлайн-издание Segodnya.ua, украинский Vogue и другие медиа.
Ринат Ахметов считается богатейшим бизнесменом Украины. Согласно рейтингу Forbes за 2021 год, его состояние достигало $7,6 млрд.
Ахметов потерял значительную часть своего бизнеса из-за российского вторжения. В частности, он собирается подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и Азовстали. Кроме того, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и десятки других промышленных и энергетических объектов, которые контролировал миллиардер, были повреждены, уничтожены или выведены из эксплуатации. (moscowtimes.ru)