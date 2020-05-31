Украинский МиГ-29МУ2 отстрелялся ракетами Х-29

Украинский модернизированный МиГ-29МУ2 провел учебные стрельбы управляемыми ракетами Х-29 по наземным целям на полигоне Повурск в Волынской области. Соответствующее видео размещено на Facebook.

Пуски проводились над селом Черск той же области. Истребитель выпустил две ракеты. Модернизированный МиГ-29МУ2 в полете сопровождался МиГ-29УБ.

29 мая два стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов впервые в истори оказались в воздушном пространстве Украины (lenta.ru).