Украинский герой Азербайджана

Это был очень правильный, своевременный и достойный всяческого уважения шаг. В День Вооруженных сил Азербайджана, посольство нашей страны в Украине организовало встречу с проживающим в Украине подполковником Алексеем Шваревым, который был одним из первых пилотов армейской авиации Азербайджана. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, военный атташе полковник Ильгар Агаев, старший помощник военного атташе полковник-лейтенант Эмиль Аллахвердиев и Алексей Шварев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили память великого политика.

Э. Ахундова выразила признательность Алексею Швареву за отвагу, проявленную им в боях с армянскими захватчиками. Она отметила, что в Первой Карабахской войне за территориальную целостность Азербайджана принимало участие большое количество украинцев, что еще раз свидетельствует о братских отношениях азербайджанского и украинского народов. Посол Азербайджана рассказала о роли Гейдара Алиева и Ильхама Алиева в строительства Азербайджанской Армии.

В свою очередь, А. Шварев выразил глубокую признательность Азербайджану за внимание и заботу о нем, и поделился своими воспоминаниями о боях в Карабахе, в которых он принимал участие. Как напоминает Armiya.az, первое подразделение армейской авиации Вооруженных сил Азербайджана было создано в феврале 1992 года. Это было нелегкое для нашей страны время – уже вовсю полыхала развязанная Арменией жестокая война на территории Азербайджана, однако Азербайджанская Армия испытывала острый дефицит военных пилотов. Их функции выполняли, по сути, гражданские пилоты Забратского авиаотряда. Виктор Серёгин, Сафа Ахундов, Арастун Махмудов, Яшар Алиев, Ханлар Саттаров, Эдисон Гасанов, Закир Юсифов, Фаик Мамедов — именно они совершали полеты в зону боевых действий, доставляли на передовую продовольствие, боеприпасы, медикаменты, вывозили из зоны боевых действий раненых и гражданское население.

28 января 1992 года при эвакуации мирных жителей из осаждённого села Малыбейли, при подлете к Шуше, из ПЗРК «Стрела» был сбит вертолёт Ми-8Т под управлением экипажа в составе Виктора Серёгина, Сафы Ахундова и Арастуна Махмудова. Отважные летчики ценой собственной жизни смогли отвести практически неуправляемый вертолет от жилых кварталов Шуши. Вертолет рухнул в районе ретрансляционной вышки. Экипаж и все пассажиры погибли. Приказом МО Азербайджана от 22 февраля 1992 г. многие пилоты Забратского авиаотряда были зачислены в ряды Вооруженных сил. В то же время на службу в Азербайджанскую Армию переходили опытные военные летчики бывшей Советской армии, чьи имена до сих пор на устах – Сергей Сенюшкин, Сергей Туваев, Алексей Шварев, Евгений Карлов. На сегодняшний день А. Шварев – единственный, кто остался жив из той четверки военных пилотов, которые перешли из Советской в Азербайджанскую Армию и приняли самое активное участие в формировании армейской авиации Азербайджана.

«Хочу также особо отметить, что на мое решение перейти на службу в Азербайджанскую Армию оказали огромное влияние трагические события в городе Ходжалы. Когда Карлов и Туваев, летавшие в Ходжалы, рассказали о том, что там произошло, с какой нечеловеческой жестокостью армяне убивали покидавших город мирных жителей, то я внутренне содрогнулся. После этого у меня уже не было никаких сомнений относительно правильности моего решения о переходе на службу в Азербайджанскую Армию»,- поделился в интервью Armiya.az А.Шварев.

Уместно также напомнить, что он во время одного из боевых вылетов попал в плен к армянам, но был вызволен азербайджанским спецназом. Вместе с пилотом Забратского авиаотряда Гусейнджаном Азимовым Шварев создал ускоренную программу по обучению военных пилотов Азербайджана. С 1995 года он проживает в Украине. С тех пор он ни разу не бывал в нашей стране, но всегда с большим интересом следит за происходящим в Азербайджане. «Я вижу, как сильно изменилась азербайджанская Армия. Это уже давно не та армия, что была в годы Первой Карабахской войны. Сейчас у нее есть все. И это заслуга Гейдара Алиева. Я считаю, что если бы возвращение Гейдара Алиевича к власти в Азербайджане состоялось хотя бы на год-полтора раньше, то многое из того, что произошло, не случилось бы, он бы этого просто не допустил»,- считает военный летчик.

Азербайджан всегда с благодарностью относился ко всем, кто помогал в свое время в формировании нашей армии, кто воевал за нашу страну против армянских захватчиков. И в этом смысле имеет резон напомнить, что в феврале 2019 года, когда стало известно о тяжелой болезни дочери А. Шварева, руку помощи ему протянуло Азербайджанское государство. Узнав о положении в семье Алексея Шварева, Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева распорядилась об оказании немедленной материальной помощи семье боевого офицера. Тем самым Мехрибан-ханум в очередной раз доказала, что Азербайджану дорог каждый наш воин.

«Я выражаю глубокую признательность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой за внимание и заботу о моей семье. Я всегда любил и буду продолжать любить Азербайджан, который стал для меня второй Родиной. И если когда-нибудь Азербайджану понадобится моя помощь, мой профессионализм военного пилота, мои боевые навыки, я всегда готов незамедлительно выполнить свой долг перед второй Родиной. Огромное человеческое спасибо Мехрибан-ханум Алиевой от всей нашей семьи за помощь и заботу», — сказал тогда А. Шварев.

В пятницу, в день Вооруженных сил Азербайджана, он снова ощутил помощь со стороны нашего государства. Дело в том, что подполковник Шварев ныне очень болен — сказываются боевые ранения, полученные в годы карабахской войны. И посольство Азербайджана в Украине, а также МО АР взяли этот вопрос под личный контроль. По имеющимся у нас данным, на первичное лечение А.Шварева выделены средства. Планируется ремонт жилья, в котором он проживает. Кроме того, в планах полное лечение А.Шварева в Азербайджане. Это будет очередным доказательством того, что в нашей стране никто не забыт, ничто не забыто.