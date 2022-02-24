Ситуация вокруг Украины осложняется с каждым днем. Россия признала сепаратистcкие регионы Украины, однако, как будет развиваться ситуация дальше, неизвестно. Западные санкции пока не сильно влияют на ее экономику, да и, собственно, сами санкции не такие и жесткие.

О том, как будет развиваться ситуация дальше, рассказал в интервью # украинский эксперт Алексей Блюминов:

— Россия признала «ЛДНР». Что дальше? Какую страницу открывает этот шаг в донбасском конфликте?

— Собственно говоря, не произошло ничего принципиально неожиданного. Просто открылось окно возможностей для реализации одной из запасных опций по Донбассу, которые и раньше находились в инструментарии Кремля. Другое дело, что все, включая и меня, настолько уверовали в то, что Москва бесповоротно увязла в болоте минских соглашений, что мало, кто верил, что Путин решится пожертвовать ими. Вот я до последнего думал, что попугать попугает, но признавать не будет. Но я ошибался. Очевидно в способе действий Кремля что-то поменялось.

Насколько глубоко и серьезно — покажут ближайшие пару недель. В донбасском конфликте это закрывает эру минских соглашений. Теперь ставки повышены и требовать от Киева будут серьезных уступок геополитического характера. Невступление в НАТО, «финляндизации» или «австризации», внеблоковый статус и так далее. Об этом уже говорят открыто, открыв опцию территориальных претензий от имени «ДНР» и «ЛНР».

Как известно, они претендуют на все те территории, где в мае 2014 года прошли референдумы об отделении от Украины, независимо от того, кто контролирует эти населенные пункты сейчас. Это надо сказать очень выгодная стратегия, тем более, что у сепаратистов и России развязаны руки в плане необходимости соблюдения минских соглашений.

— Как будет Россия действовать дальше? Теперь их цель будет оккупировать полностью Донецкую и Луганскую область? Или на этом они остановятся?

— Россия впервые за 8 лет конфликта открыто вступает в него в качестве стороны. Вводя в признанные Путиным образования свои войска и, очевидно, готовясь разместить там свои военные базы на постоянной основе. Это очень плохо для Киева, потому что югоосетинский вариант реализован как бы на упреждение. Еще до того, как ВСУ могли что-либо предпринять. А сейчас идти в атаку поздно, что понимают и в Киеве. Более того, через несколько дней, когда россияне расквартируются там окончательно, любой выстрел с украинской стороны по позициям ВС РФ и тем более смерть российского военнослужащего будет расценен Москвой как акт агрессии уже не против каких-то сепаратистов с непонятным статусом, а против самой РФ. С открытой опцией военного ответа Украине. К тому же фатально в распоряжении «ЛНР» и «ДНР» теперь не только артиллерия или танки, но и весь арсенал вооружений РФ — от штурмовой авиации до «Калибров», «Искандеров», «Ураганов», С-400, зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и тому подобного. Для того чтобы нанести удар по позициям ВСУ или складам военной техники в случае чего, русским даже не нужно переходить линии разграничения. Напомню, Каспийский залп долетел аж до Сирии.

Никакой цели кого-либо оккупировать у РФ на данном этапе нет. «ЛНР» и «ДНР» они и до того контролировали, а сейчас лишь легализовали свое присутствие там, использовав в качестве казус белли довольно идиотское и безответственное заявление Зеленского в Мюнхене о готовности Украины выйти из ДНЯО и создать ядерную бомбу. Я думаю они будут нагнетать обстановку вокруг Украины, параллельно ведя переговоры со всеми международными игроками о принуждении Киева к выполнению условий Москвы. Не исключено, что могут провоцировать Киев на открытое военное вмешательство, что может быть использовано как легальный повод для выхода за существующую линию разграничения.

— Что Украина собирается делать дальше? Какие меры она собирается принимать? Разве это не то, что выгодно Киеву в плане провала выполнения минских соглашений?

— А я вот не знаю. У Зеленского крайне тяжёлая ситуация. Шанс на мирное разрешение конфликта на основе минских соглашений он потерял. Возможность решения конфликта силовым путем тоже. Даже его пятиминутное выступление вслед путинскому было довольно невнятным и жалким. «Нас атаковали, но мы стрелять не будем». Это до боли напоминает поведение Турчинова, когда весной 2014-го отжимали Крым. Конечно не будут, поскольку оперативный обзвон всех стран-гарантов показал, что они ограничатся дежурными возмущениями и совсем не смертельными для России санкциями. А санкциями Путина не победить и не переубедить.

Я думаю, что у Зеленского элементарно боятся вступать в реальную войну с Россией, а не с ее прокси. Хотя и ведут разговоры о разрыве дипотношений. Хотя по идее украинским ястребам выпал шанс именно сейчас повоевать с Россией, а не с сепаратистами. Но что-то они не спешат. Все ограничивается нагнетанием истерии внутри страны. Просто есть ощущение, что реальное крупное столкновение с РФ закончится для Украины крайне плохо. А Запад не вступится. Разве что еще несколько санкций наложит и проведут флешмоб в поддержку Украины в твиттере. Еще один момент.

Реальными пострадавшими в этой истории стала украинская «партия мира». Все те политики, которые годами продавали себя как политическую альтернативу партии войны и предлагали замирение с РФ на базе минских соглашений. Теперь они лишились этой платформы — довольно удобной для них. А выдвинуть что-то новое пока не в состоянии. Думаю, правонационалистический крен в украинской политике в ближайшее время усилится. Но и ястребам не позавидуешь. Все эти годы в Украине существовало распространенное убеждение, что, мол, стоит поднакопить сил, приобрести современные вооружения, усилить армию и т.д, и выбрав подходящий момент повторить то, что Азербайджан сделал в Карабахе. И в принципе, пока война шла с прокси-сепаратистами и Россия не могла открыто и официально задействовать все свои военные возможности, у Украины был шанс. Пусть маленький, но все же. Теперь такого шанса нет. Это все равно, что Азербайджан, например, захотел бы победить Китай. Китай — не Армения. Ну вот РФ по сравнению с Украиной это такой «Китай». Это прямой войны с США РФ не выдержит. А Украину проглотит и не заметит.

— ЕС вяло вводит санкции и не особо сильные. США и Британия тоже не особо, разве что только на регистрацию «Северный поток — 2». Связано ли это с тем, что они ждут дальнейшего развития событий?

— Все эти разговоры про «мощные санкции» — простое вранье. Никакого серьезного урона РФ они не нанесут. Ключевых и принципиальных для Москвы моментов они не касаются. А то, что депутаты Думы не смогут летать на шопинг в ЕС, я думаю Россия переживет. Будут летать в Дубай. СП-2 же и так сейчас заторможен в силу объективных причин. Так что, попытки выдать это за какие-то новые санкции — просто манипуляция. А вот ближе к осени мы посмотрим на реальную позицию Европы, когда газ на спотовых биржах опять взлетит до небес.