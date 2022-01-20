Принадлежащий Украине беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства патрулирует Черное море. Об этом сообщило в четверг украинское издание «Думская».

«Примерно в 8 часов утра (10:00 по бакинскому) БПЛА взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино (крупный военный аэродром на юго-восточной окраине города Николаева), где базируется 10-я (Сакская) бригада морской авиации Военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении.

По информации издания, Bayraktar, пройдя над Очаковом в Николаевской области, долетел почти до острова Змеиный в Черном море, а сейчас патрулирует морскую границу Украины. «Полет проходит на высоте более 5 км», — уточняется в сообщении издания. (ТАСС)