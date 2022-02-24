Военнослужащие Вооруженных сил Украины в противостоянии с российскими оккупантами на Донбассе используют шведско-британские переносные противотанковые радиоуправляемые ракеты (ПТРК) NLAW. Об этом 24 февраля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В районе населенного пункта Пищевик идут упорные бои. Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага», – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что по состоянию на 15.00 «продолжаются бои по всей линии столкновения».

Генеральный штаб ВСУ пишет в Facebook, что против противника используют турецкие боевые беспилотники Bayraktar.

«Вооруженные силы Украины ведут напряженные боевые действия по направлениям выдвижения противника. В Черноморской операционной зоне Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты Bayraktar», – сказано в посте. (gordonua.com)