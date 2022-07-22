Делегация во главе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым прибыла в Стамбул для переговоров по зерновому вопросу.

Об этом сообщается на странице министерства в Telegram.

Сообщается, что в рамках визита украинская сторона встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Во время встречи в центре внимания находится инициатива ООН по деблокированию морских портов для экспорта продовольствия и обеспечению безопасности судов. Генсек заявил о своей поддержке деблокированию украинских портов и заверил, что безопасность является неоспоримым приоритетом ООН. Организация, в свою очередь, сделает все возможное для того, чтобы этот принцип соблюдался всеми участниками», — говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.