Западные партнеры Украины предостерегли Киев от попыток воспользоваться военным мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и дестабилизировать ситуацию в России, пишет CNN со ссылкой на информированного западного чиновника.

«Послание было не раскачивать здесь лодку. <…> Это внутреннее дело России», — отметил он. По его словам, требование было передано на уровне министров иностранных дел, их заместителей и послов.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по военным объектам внутри России», — отметил западный чиновник.

Опасения Запада были связаны с тем, что в случае атак, которые помогут ЧВК «Вагнер», Кремль начнет рассматривать Украину и западные страны как угрозу суверенитету России. «Это то, чего русские всегда хотели, доказывая, что существуют угрозы суверенитету России», — подчеркнул собеседник. (moscowtimes.ru)