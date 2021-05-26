Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси до 1 октября, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.(РИА Новости)