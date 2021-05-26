Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси до 1 октября, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.