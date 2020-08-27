Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, сообщают украинские СМИ.
«МИД Украины выразил решительный протест в связи с очередным несанкционированным визитом президента РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина рассматривает этот визит как «грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее Путин проехал за рулем автомобиля Aurus по только что открывшемуся участку трассы «Таврида».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.