Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 119 российских публичных лиц. Указ опубликован на сайте президента.

В список попали режиссёр Никита Михалков, артист Евгений Петросян, политолог Александр Дугин, руководители государственного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселёв, телеведущая Жанна Бадоева, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Михаил Галустян, певица Лолита Милявская и футболист Анатолий Тимощук.

Также под санкциями оказались музыканты Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Сергей Бобунец, Василий Вакуленко (Баста) и другие.

Санкции предусматривают блокировку активов в Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и другие меры.

7 января также стало известно, что Зеленский подписал указ о приостановке гражданства 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Издание LB.ua со ссылкой на свои источники пишет, что указ был издан 28 декабря и не опубликован, поскольку в нём содержится персональная информация.

По данным LB.ua, речь идёт, в частности, о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручило подозрение в госизмене. Также утверждается, что сообщение о приостановке гражданства священников получила Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы, отмечает издание. (svoboda.org)