Украина ввела новые антироссийские санкции

Украина ввела новые санкции против российских юридических и физических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает РИА Новости.

«Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны расширил санкции против Кремля, изменив постановление СНБО, которое было принято 14 декабря 2020 года.

| 2021-01-29T00:54:15+04:00 29 января 2021, 08:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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