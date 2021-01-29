Украина ввела новые антироссийские санкции

Украина ввела новые санкции против российских юридических и физических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает РИА Новости.

«Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны расширил санкции против Кремля, изменив постановление СНБО, которое было принято 14 декабря 2020 года.