Дети воссоединились со своими семьями в Украине после длительной операции по их возвращению из России, куда они были вывезены из «оккупированных районов» во время войны.

Как передает УНИАН, об этом сообщила благотворительная организация Save Ukraine.

По оценкам Киева, почти 19 500 детей были депортированы в Россию с начала войны. Москва отрицает факт похищения детей и утверждает, что все они были вывезены в целях их собственной безопасности.

«Это была пятая наша спасательная миссия, и она была особенной не только по количеству детей, которых мы спасли, но и по сложности», — сказал Николай Кулеба, директор благотворительной организации Save Ukraine и бывший Уполномоченный президента Украины по правам ребенка.