Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Румынии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник издание LIGA со ссылкой на государственную «Энергетическую компанию Украины» (АО ЭКУ).

«Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)», — приводит издание сообщение пресс-службы ЭКУ.

Право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе национальной энергетической компании «Укрэнерго» 24 ноября.