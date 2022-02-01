Численность вооруженных сил Украины будет увеличена в ближайшие три года на 100 000 человек. Кроме того, в стране увеличат срок службы контрактников. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде во вторник, 1 февраля, добавив, что соответствующий указ им уже подписан.

При этом Зеленский призвал законодателей сохранять единство и не сеять панику по поводу угрозы российского военного наступления. Он выразил надежду, что дата очередного раунда мирных переговоров с Россией, Францией и Германией будет согласована в ближайшее время.

«Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, я надеюсь, будет достигнута договоренность относительно встречи лидеров «нормандской четверки», — сказал президент Украины. «Этот указ — это старт перехода Украины на профессиональную армию, этот указ не потому, что скоро война, этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир в Украине», — подчеркнул президент Украины. (DW)