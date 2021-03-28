Украина установила антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Украина ставит новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировано более 18 тысяч подтвержденных случаев covid-19. Умерли еще 326 пациентов. В «красной зоне» находятся 11 регионов, включая Киев. Власти объявили 4 марта о начале третьей волны пандемии.

«Больницы заполнены на 99 процентов. Позавчера у нас было всего три свободных места», — цитирует Euronews заместителя главврача Киевской городской клинической больницы №4 Георгия Аксютина.

По его словам, количество инфицированных, нуждающихся в стационарном лечении, увеличилось с января в четыре раза. Особенно резкий рост госпитализированных отмечается за последние две недели (rg.ru).