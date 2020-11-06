Украина собирается ввести карантин выходного дня

Власти Украины с 14-15 ноября намерены ввести в стране карантин выходного дня . Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «1 + 1».

«Мы не можем ввести полный локдаун, на который пошла Европа. Поэтому мы предлагаем карантин выходного дня. Не исключаю, что он будет введен на выходных через неделю», — говорится в сообщении.

По его словам, власти готовятся развернуть временные госпитали в трех регионах из-за распространения коронавируса.

«Сейчас в стране 52 тыс. коек в больницах для пациентов с коронавирусом, мы их можем увеличить еще на 20 тыс. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем Киев, Одессу и Краматорск», — сказал он.

Степанов также сообщил, что 5 ноября коронавирусом заразились больше 10 тыс. украинцев.