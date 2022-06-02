Украинаа сама будет принимать решение, на какие расстояния применять американские ракетные системы залпового огня HIMARS.

Об этом во время брифинга сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина. «Речь идет о пакете помощи на $700 млн, который включает системы HIMARS, имеющие большую дальность действия. Но регулировать, на какое расстояние стрелять, будет украинская сторона», — отметила она.

Белый дом официально объявил о поставках HIMARS для Украины. Официальный Киев обещал не применять эти ракетные системы для ударов по территории Российской Федерации.

В зависимости от типа ракеты из установки HIMARS могут быть запущены на расстояния от 40 до 300 км. Украинская сторона получит боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 70 км.