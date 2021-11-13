Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в 2022 году Украина планирует дополнительно закупить турецкие беспилотники Bayraktar, передает «Интерфакс-Украина».

По словам министра, «турецкие партнеры публично объявили», что берут украинские двигатели для оборудования Bayraktar.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что изготовлены беспилотники будут в Турции, они все же будут украинскими, «на вооружении Вооруженных сил Украины».

Резников уточнил, что аппараты «будут применяться», так как Украина должна защищать свою независимость.

Ранее сообщалось, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. На Украине заявили, что не допускали никаких нарушений.