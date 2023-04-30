Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить после тщательных индивидуальных проверок атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом в воскресенье, 30 апреля, изданию «Суспiльне Спорт» сообщил главный тренер украинской сборной Виталий Дуброва.

По его словам, о решении IJF украинцы узнали на сайте организации, поскольку оно было принято в последний день регистрации на чемпионат мира. «Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли», — отметил он. Как указывает «Суспiльне Спорт», на сайте IJF сразу после публикации заявления о допуске россиян и белорусов появилась заявка от «Индивидуальных нейтральных атлетов» на ЧМ в Дохе 7-13 мая, в которой числятся 20 дзюдоистов из РФ и Беларуси.

По словам Дубровы, Международная федерация дзюдо не проверила оказавшихся в заявке спортсменов, поскольку среди них числятся спортсмены, имеющие связи с армией и силовыми ведомствами. «В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, и с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг… конечно, никто этого не делал, это какая-то формальность», — добавил украинский тренер. Он также сообщил, что 1 мая будет опубликовано официальное заявление в этой связи. (DW)